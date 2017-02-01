montrealex (montrealex) wrote in ru_royalty,
montrealex
montrealex
ru_royalty

Королева Елизавета Вторая - 65 лет на троне!

Сапфировый юбилей.

Фотограф Дэвид Бейли (David Bailey) снял её портрет в голубом  платье и с сапфировыми  украшениями. Ожерелье было сработано ещё в 1850 году и  состоит из 16 крупных сапфиров, обрамлённых бриллиантами. Комплект дополняют серьги в тон. Ну у королевы всё всегда в тон....

Ожерелье и серьги ей подарил папа король Георг VI на свадьбу в 1947 году.




По этому случаю ваш непокорный слуга и журнал Пари-матч публикуют подборочку фото, когда Лиза была ещё принцессой, то есть до 6 февраля 1952 года. Все фотки 1940х годов.


В беспорядочном порядке, то есть по-учёному "хронология нарушена".

Но есть один секрет - если кликните по фото, то вы перейдёте в мои Яндексфотки, где есть надписи и даты.

Надписи на французском, но там перечисляется кто есть ху.

А королеву узнать легко.

















































































Tags: Королева Великобритании Елизавета II
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