Королева Елизавета Вторая - 65 лет на троне!

Фотограф Дэвид Бейли (David Bailey) снял её портрет в голубом платье и с сапфировыми украшениями. Ожерелье было сработано ещё в 1850 году и состоит из 16 крупных сапфиров, обрамлённых бриллиантами. Комплект дополняют серьги в тон. Ну у королевы всё всегда в тон....

Ожерелье и серьги ей подарил папа король Георг VI на свадьбу в 1947 году.