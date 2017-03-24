Принцесса Евгения Йоркская

Сегодня 27 лет исполнилось принцессе Евгении Йоркской и мой пост (когда-то обещанный участнице сообщества) о ней.
Принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская — член королевской семьи Великобритании. Является младшей дочерью Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской. Также она является восьмой в линии наследования трона шестнадцати государств Содружества после своей старшей сестры, Беатрис (пост про Беа http://ru-royalty.livejournal.com/42302
Принцесса Евгения родилась в больнице Портланд 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком принца Эндрю, герцога Йоркского и Сары, герцогини Йоркской и шестой внучкой королевы Елизаветы II. Крещена в церкви Св. Марии Магдалины епископом Норвичем 23 декабря 1990 года. Она была первым королевским ребенком, которого крестили публично. Её крестными были Джеймс Огилви, миссис Рональд Фергюсон, вторая жена её деда по материнской линии, миссис Патрик Додд-Нобль и мисс Луиза Блэкер.
Евгения и её сестра являются единственными внучками королевы, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских высочеств.
Евгения также является первой принцессой со времён тети своей бабушки, принцессы Марии, которая в своём полном имени носит имя Виктория (королева Виктория просила, чтобы её потомки по женской линии носили имя Виктория в своём полном имени, однако ни королева Елизавета II, ни покойная принцесса Маргарет,ни принцесса Александра, ни принцесса Анна, ни Беатрис не носили имени Виктория).
Евгения посещала школу Монтессори Winkfield на протяжении двух лет, затем она присоединилась к своей сестре в Upton House School, с 1995 по 2001 год обучалась в Coworth Park School, а затем в школе Святого Георгия до 2003 года.
Окончила колледж Мальборо. Отдохнув год после завершения учебы в колледже ,принцесса поступила в Ньюкаслский университет, который окончила в 2012 году, получив степень бакалавра в области английской литературы, истории искусства и политики.
В 2013 году Евгения переехала в Нью-Йорк, где начала работать в компании Paddle8 (интернет-аукцион) в качестве менеджера.
В 2015 году она возвращается в Лондон и начинает работать в картинной галерее Hauser & Wirth в качестве заместителя директора.
Так же как и принцесса Беатрис, Евгения не имеет официальных обязанностей и ей не выплачивается пособие. Но посещает определенные мероприятия от имени королевы,а так же периодически принимает участие в благотворительных акциях.
Патронирует Royal National Orthopaedic Hospital, Elephant Family,Teenage Cancer Trust, Coronet Theatre.
Евгения очень близка с королевой Елизаветой II, которую нередко называет просто "бабулей". Принцесса заявляла, что ее бабушка "одна из самых удивительных женщин, которых она знает".
Близко дружит с Крессидой Бонас-бывшей девушкой принца Гарри.
Увлекается творчеством певицы Бейонсе.
В 2002 году принцессе Евгении была сделана операция по исправлению сколиоза.
Встречается с Джеком Бруксбэнком. Парень из аристократической семьи.
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