Юлия Демина (Юлия Демина) wrote in ru_royalty,
Юлия Демина
Юлия Демина
ru_royalty

Визит герцогини Кембриджской в Люксембург

Ну что ж, Кейт, не посрами британскую землюшку.



Визит приурочен к 150-й годовщине со дня подписания Лондонского договора, обеспечившего нейтральный статус Великого герцогства Люксембург.
Договор

Первой остановкой станет Музей современного искусства Великого герцога Жана (MUDAM), где Кэтрин посетит выставки британских художников Тони Крэгга и Даррена Алмонда.
Герцогиня что-то запаздывает. Прибыла в Люксембург она уже минут 40 назад, за которые можно проехать всю страну)
Ее так все ждут, что аж сломался твиттер)
На Кетрин светло-голубое пальто от Эмилии Викстед. Выглядит она хорошо)Стефанияне стала стесняться и надела красное.












Браво, Люксембург-не замерзшие раздетые девочки, а одетые милые мальчики. Галантны, как всегда





Наследная Великая герцогиня стоит опустив глаза, да,Стефания, такие нынче британские художники.

Да и Кейт не оценила










Новые серьги?









Сейчас Кетрин и Стефания беседуют с молодыми люксембуржцами, которые работают в сфере культуры, образования, бизнеса и благотворительности.





Оу...у нас тут новое "мероприятие")
На площади Клерфонтен герцогиня посетила тематический велосипедный фестиваль, Кетрин представили знаменитым велосипедистам Великого Герцогства и познакомили с детьми, которые разрабатывают майки для Tour de France. Герцогиня также открыла фреску британского велосипедиста Тома Симпсона и легендарного велосипедиста Люксембурга Чарли Галли.





















Герцогиня приехала на встречу с членами Великогерцогской семьи.







Далее Кэтрин посетила официальное празднование годовщины Лондонского договора 1867 года в Городском музее Люксембурга. Затем планируется экскурсия по бульвару де ля Корниш. Герцогиню сопровождают Гийом и Стефания, премьер Люксембурга и его супруг





В общем, друг другу они явно понравились.Да и Люксембург Кетрин тоже)












Посетили исторический музей




И последнее мероприятие - посещение замка-музея «Три желудя», где пройдет открытие новой выставки «Люксембург 1867 - открытый город»




Часть информации взята из группы ВК
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