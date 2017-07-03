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markiza98
markiza98
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Паж королевы Великобритании Елизаветы II прославился на весь мир

Внучатый племянник британской королевы Елизаветы II и ее бывший паж Артур Чатто прославился опубликовав в своем Instagram эффектную фотографию, которая мгновенно разлетелась по всему миру и сделала парня знаменитым.Артур внук принцессы Маргарет, сестры Елизаветы II.Артур двадцать третий в очереди на британский престол.Он обучался военному искусству в Итоне, где в свое время учились принцы Уильям и Гарри, был студентом Вестминстерского кафедрального хорового училища, а в будущем планирует поступать в Эдинбургский университет, где учится его старший брат.




Фото, которое прославило Артура
Источник:http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4737922/Her-Majesty-s-former-page-boy-hit-ladies.html
Tags: Британская королевская семья, Королева Великобритании Елизавета II
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